Silivri Jandarmasından Bayramda Sivil Minibüs Denetimi

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil trafik jandarması personeli ile birlikte toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. Bayram süresince devam edecek uygulamalarda özellikle yolcu taşımacılığı yapan minibüsler denetime tabi tutuluyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinde görevli sivil personel, denetim sırasında yolcu gibi minibüse binerek, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını gözlemledi.

Yapılan açıklamada, trafik kazalarının önemli bir bölümünün yolcuların emniyet kemeri takmaması nedeniyle meydana geldiği vurgulanarak, "Araç içerisinde savrulma ya da devrilme sonucu can kayıplarının yaşanmaması için emniyet kemeri kullanımı hayati öneme sahiptir" denildi.

Sivil denetim kapsamında yapılan yolculukta minibüs şoförünün trafik kurallarına tam uyum sağladığı tespit edilirken, görevli jandarma personeli tarafından şoföre, tüm yolcular adına teşekkür edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara sürücüler tarafından yapılan ihlallerin 112 Acil Çağrı Hattı’na bildirilmesi çağrısında bulundu.