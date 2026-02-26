Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri’de kablo ve inşaat malzemeleri üreten dört katlı bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevlerin büyük bölümü söndürüldü, duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

Yangın, Ortaköy Mahallesi sanayi bölgesindeki fabrikada sabah saatlerinde başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve alevlerin yayılması engellendi.

Olay yerinde yapılan çalışmalar kapsamında, itfaiye ekipleri binadaki yoğun dumanın tahliyesini sağlıyor. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmadığı, çevredeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Olay anını anlatan Abdulkadir Orhan, “Sabah malzeme taşırken alevleri gördüm. İçeriye giremedik. Baktık ki itfaiyeler gelince zaten gördüğünüz gibi ateşi kontrol altına almaya çalıştılar. İçeridekiler dışarıya çıkmıştı. Çalışan 6–5 kişi vardı. Çakmak patladı diyorlar. Biz karşıdaki fabrikada çalışıyoruz” dedi.

İbrahim Kıran ise, “Dumanı görünce dışarıya çıktık. Arka taraftaydık. Komşumuz, üzüldük. Kabloların içerisindeki kauçuk madde bakırın dış kılıfı üretiliyordu. İçeride de bayağı bir ham madde varmış. İçeride mazot olduğunu duyduk. Büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.