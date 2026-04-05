Silivri Kadıköy'de gece yangını: 6 kişi son anda kurtuldu

Olay sonrası siyasi parti temsilcileri ve belediye ekipleri mağdur aileyi ziyaret ederek destek verdi, acil ihtiyaçların karşılanması için çalışma başlattı.

Yangının, yaklaşık bir yıldır elektrik verilmeyen evde mum ışığından çıktığı iddia edilirken, mahalle muhtarı da trafo yetersizliği sorununu doğruladı.

Silivri’nin Kadıköy Mahallesi’nde dün gece 02.30 sıralarında çıkan yangında Mümin Köse’ye ait ev kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan 6 kişi canını son anda kurtardı.

Ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Silivri’nin Kadıköy Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangın, bir aileyi evsiz bıraktı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 02.30 sıralarında Mümin Köse’ye ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 6 kişi ölümden döndü.

Yangın sırasında aile üyelerinin hiçbir kişisel eşyasını alamadan dışarı çıktığı öğrenildi. Ayakkabı, mont, defter ve kitaplarını dahi alamadan canlarını kurtaran aile, yaşadıkları büyük panikle geceyi dışarıda geçirdi.

Aileden elektrik iddiası

Yangının ardından konuşan Behiye Köse, evlerinde elektrik bulunmadığını, bu nedenle mum ışığında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti. Ailenin bir süredir elektrik erişimi konusunda sorun yaşadığı öne sürüldü.

Ev sahibi Mümin Köse de yaklaşık bir yıldır elektrik bağlanamadığını, bu süreçte çeşitli başvurular yaptıklarını ancak trafo yetersizliği gerekçesiyle sonuç alamadıklarını savundu. Köse, yaşanan yangının ardından evin tamamen yandığını ve ailenin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Muhtardan dikkat çeken açıklama

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik de konuya ilişkin değerlendirmesinde, trafo yetersizliği gerekçesinin kendilerine de iletildiğini belirtti. Yeniçiftlik, mahallede bu konuda girişimlerde bulunulduğunu, ancak mevcut sorunun çözülemediğini söyledi.

Siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri aileyi yalnız bırakmadı

Yangının ardından aileye geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve yönetim kurulu üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, Silivri Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gülşah Tatlı Güler ile mahalle sakinleri aileyi ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Öte yandan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun talimat verdiği, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekiplerinin devreye alındığı öğrenildi.

Gözler yapılacak destek çalışmalarında

Yangın sonrası evsiz kalan ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede dayanışma hareketi başlarken, olayın ardından gözler hem sosyal destek sürecine hem de aile tarafından dile getirilen elektrik sorununun çözümüne çevrildi.