Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı, 2024 Yılını Değerlendirdi

2024 yılı boyunca Silivri’deki kadın girişimciler, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok projeye imza attı. Eğitim programlarından girişimci desteklerine kadar pek çok farklı alanda yürütülen çalışmalar, kadınların iş dünyasında daha aktif bir rol almasına katkı sundu. Dernek öncülüğünde düzenlenen etkinlikler ve projeler, kadın girişimcilerin dayanışma ağını güçlendirerek yeni iş birliklerine kapı araladı.

Başkan Kırkıcı, 2025 yılı için umut dolu mesajlar verdi. Yeni yılda daha fazla kadının girişimcilik ekosistemine katılmasını hedeflediklerini belirten Kırkıcı, kadın girişimciler için yenilikçi projeler, destek programları ve iş birliği fırsatları yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Kırkıcı, “Kadınların güçlenmesi, toplumun her alanına olumlu yansımalar sağlayacaktır. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Silivri Kadın Girişimciler Derneği, 2025 yılında da kadın girişimcilerin yanında olmaya ve onların başarı hikayelerini büyütmeye devam edecek.