Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nden Sıcak Atmosferde Yılbaşı Buluşması

Gecenin sunuculuğunu Genel Sekreter Dilek Sırdaş üstlenirken, Kültür ve Sosyal Komisyon Başkanı Neslihan Uslular ile Dernek Başkanı Öznur Kırkıcı kadın girişimciliğinin önemine vurgu yapan konuşmalar yaptı.

Program kapsamında derneğe yeni katılan Neslihan Sarıtaş Yavuz ve Kumru Ünver Temürlenk’e üyelik belgeleri takdim edilerek dernek ailesine “hoş geldiniz” denildi.

Gecede ayrıca derneğin 16. kuruluş yılı dolayısıyla pasta kesildi. Hediye çekilişi ve hatıra fotoğrafı ile sona eren buluşma, kadın emeğinin ve dayanışmanın gücüyle 2026’ya umutlu bir başlangıç oldu.