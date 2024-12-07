Silivri Kadın Girişimciler Derneği tarafından Toprakla Buluşma etkinliği düzenlendi.

Silivri Kadın Girişimciler Derneği’nin düzenlediği etkinlik, doğa ve tarıma gönül verenleri bir araya getirdi. 6 Aralık 2024 Cuma günü K.Kılıçlı Mahallesinde düzenlenen programda, turizm, tarım ve hayvancılık komisyonu üyesi Cansu Söğüt Engin’in girişimleriyle başlatılan yeni bir tarımsal adımın tanıtımı yapıldı.

“Bir yaprak olma, ağaç ol” inancıyla gerçekleştirilen buluşma, katılımcılara doğayla yeniden bağ kurma fırsatı sundu. Saat 12.00-14.00 arasında düzenlenen etkinlikte, ekim aktiviteleri gerçekleştirildi ve sürdürülebilir tarımın önemi vurgulandı.

Etkinliğe katılanlar, kadın girişimcilerin tarım alanındaki yenilikçi ve üretken çalışmalarını yerinde görme şansı buldu. Hem çevre bilincini artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, sıcak bir atmosferde geçti.

Silivri Kadın Girişimciler Derneği’nin düzenlediği “Toprakla Buluşma Etkinliği,” doğa ve tarıma gönül verenleri bir araya getirerek anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

KAGİDTurizm, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi Cansu Söğüt Engin’in girişimiyle başlatılan yeni tarımsal adım, “Bir Yaprak Olma, Ağaç Ol” sloganıyla tanıtıldı. Etkinlik, katılımcılara doğayla yeniden bağ kurma fırsatı sundu ve kadın girişimcilerin tarım alanındaki yenilikçi projelerini yerinde gözlemleme imkânı sağladı.

Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kadın İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Dinçel Kırkıcı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi Başkanı Süheyl Kırkıcı, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Esnaf Odası Başkan Vekili Arif Kanık, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, mahalle muhtarları, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, MHP geçmiş dönem Kadın Kolları Başkanı Zerrin Çimen, Silivri Belediyesi TÜRAM Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman katılarak destek verdi.