Silivri kadın girişimcilerinden ilham veren bir hikâye daha

Vega AVM içerisinde yer alan “KumpiriM Restoran”da gerçekleşen söyleşide, Koçiğit; İstanbul’da başlayan yaşam yolculuğundan Silivri’ye uzanan karar süreçlerini, kumpir ile kurduğu lezzet markasının arkasındaki motivasyonları ve kadın girişimcilere ilham olacak bakış açılarını içtenlikle paylaştı.

Siyaset ve Kamu Yönetimi mezunu olmasına rağmen, büyük bir gıda zincirinde kazandığı yöneticilik deneyimleriyle kendi işinin temellerini atan Koçiğit, özellikle doğum sonrası 8 yıllık aranın ardından cesur bir adım atarak mutfağa dönüşünü, kadın emeğine olan inancını ve “KumpiriM” markasına yüklediği anlamları tüm samimiyetiyle aktardı.

Kadın dayanışmasının gücünü vurgulayan söyleşide, Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı da yer aldı. Dernek çatısı altında olmanın sağladığı desteği ve paylaşım kültürünü anlatan bu içten sohbet, “Kadınlar birlikte güçlenir” mesajını bir kez daha pekiştirdi.

Hürhaber Gazetesi ve Silivri Haber Ajansı iş birliğinde yayınlanan bu özel söyleşiyi izlemeyi unutmayın.

Kadınlar üretiyor, paylaşıyor, ilham oluyor