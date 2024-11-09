- Haberler
- Genel
- Silivri Kadın Meclisi'nden Sürdürülebilir Tarım ve Eğitim Programı İçin Geniş Katılımlı Toplantı
Silivri Kadın Meclisi'nden Sürdürülebilir Tarım ve Eğitim Programı İçin Geniş Katılımlı Toplantı
Silivri Kadın Meclisi, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel'in de katılımıyla, sürdürülebilir tarım ve kadın odaklı eğitim programlarını ele alan yoğun katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.
Silivri Kadın Meclisi, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel'in de katılımıyla, Silivri tarımının korunması ve geliştirilmesine yönelik önemli gündem maddelerinin ele alındığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, "Kentsel Tarım" kitabının yazarlarından Araştırmacı Esin Yalçıntaş, "Sürdürülebilir Tarım, Kadın ve Tarım" başlıklı bir sunum yaparak katılımcılara tarımda sürdürülebilirlik konusunda değerli bilgiler aktardı.
Sunumun ardından, Kadın Meclisi Eğitim Programı planlaması yapıldı. Bu kapsamda, ICF onaylı uluslararası yaşam koçluğu diplomasına sahip ve proje yönetimi, liderlik, yönetici koçluğu, müşteri memnuniyeti, müşteri deneyimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, pazarlama yönetimi ve duygusal zeka eğitimleri veren Silivri’nin güçlü kadınlarından Sinem Karabaş, programın eğitimlerini üstlendi.
Kadın Meclisi, çalışmalara destek veren özverili ve güçlü kadın katılımcılara teşekkürlerini sunarak, Silivri’de kadınların ve tarımın güçlendirilmesine yönelik etkinliklerin süreceğini belirtti.