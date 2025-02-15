Silivri KAGİD'te görev dağılımı yapıldı

Silivri Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD), 14 Şubat 2025 tarihinde dernek merkezinde düzenlediği toplantı ile yeni dönem çalışmalarına başladı. Toplantıda, derneğin önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeler, yerel iş birlikleri ve kadın girişimcilere yönelik eğitim programları masaya yatırıldı. Ayrıca yönetim kadrosundaki görev dağılımı da netleşti.

Yönetim Kadrosu Belirlendi

Toplantıda yapılan görev dağılımına göre, derneğin yeni yönetim kadrosu şu şekilde oluştu:

Başkan: Öznur Kırkıcı

Başkan Yardımcıları: Aysun Karasu Akçay, Sevginar Uygun

Genel Sekreter: Dilek Sırdaş

Sayman: Tuğba Çiçek Bozezel

Yönetim Kurulu Üyeleri: Serap İnce, Neslihan Uslular

Silivri KAGİD Başkanı Öznur Kırkıcı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde dinamik ve güçlü bir yönetimle çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Kırkıcı, “Kadın girişimciliğini desteklemek, kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlamak ve toplumsal fayda sağlayacak projelere imza atmak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

DMD Hastası Berat İçin Destek Kampanyası

Toplantıda, kadın girişimciliğini destekleyen projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmaları da gündeme geldi. Dernek yöneticileri, DMD hastası Berat Özdemir için başlatılan yardım kampanyasına destek amacıyla, iş yerlerine bağış kumbarası koyma kararı aldı.

Silivri Kadın Girişimciler Derneği, yeni dönemde de kadın girişimcilerin yanında olmaya ve onların iş hayatındaki başarılarını desteklemeye devam edecek.

