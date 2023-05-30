Silivri Karaca Karate Spor Kulübü madalyaları topladı

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona; Budokaido A, minik, minik-yıldız, ümit genç, U21, büyükler, veteran kumite ve kata kategorilerinde çeşitli illerden 1400 sporcu katıldı. Üç gün boyunca minderde rakiplerine üstünlük sağlamak için çaba sarf eden yarışmacılar, final müsabakalarında ter döktü.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular, yıl içerisinde düzenlenecek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek. İlçemizi temsil eden sporcularımız 6’sı altın, 2’si gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazandı.

Müsabakalar sonunda, ilk üç sırada yer alan sporcularımız ;

Yudum Gizem Yuca: U21 Kadın Kata Türkiye Şampiyonu 1.

Sahra Bade Yıldız: Genç Kadın Kata Türkiye Şampiyonu 1.

Umut Gürenç: U21 Erkek Kumite -80Kg Türkiye Şampiyonu 1.

Arda Fırat: U21 Erkek Kumite -70Kg Türkiye Şampiyonu 1.

Kerem Pehlivan: Büyük E. Kumite -80Kg Türkiye Şampiyonu 1.

Belinay Su Hacıoğlu: Minik Kata Türkiye Şampiyonu 1.

Arda Kenar: Genç Erkek Kumite -65Kg Türkiye ikincisi 2.

Asil Kıran: Yıldız Erkek -45 Kumite Türkiye ikincisi 2.

Emir Sadi Oruç: Alt Minik Kata Türkiye üçüncüsü 3.

Samittin Aden Yaşar: Alt Minik Kata Türkiye üçüncüsü 3.

Selen Deniz Pehlivan: Minik Kadın Kumite Türkiye üçüncüsü 3.

Azat Şahin: Minik Erkek Kumite Türkiye Türkiye üçüncüsü 3.