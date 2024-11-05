Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül'e milli görev

Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül, Türkiye Karate Federasyonu tarafından U16/U18/U21 Milli Takım Kumite Teknik Kuruluna görevlendirildiğini paylaştı.

TEKGÜL: HER ŞEY TÜRK KARATESİ İÇİN

Tekgül, bu önemli görev için duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:“Türkiye Karate Federasyonu (TKF)'nun U16/U18/U21 Milli Takım Kumite Teknik Kuruluna görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görev için beni layık gören başta Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir'e ve Yönetim Kuruluna, bu günlere gelmemde üzerimde emeği olan başta hocam Taner Erol ve diğer tüm değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. Tarafıma tevdi edilen bu kutsal görevi elimden geldiğince layıkıyla yerine getirmek nasip olur inşallah. Yeni Federasyonumuzun yeni heyecanı ile tüm göreve atanan değerli hocalarımıza başarılar diliyorum. Her şey Türk karatesi için.”

Serkan Tekgül, Türk karate sporuna katkıda bulunmak ve genç yeteneklerin gelişimini sağlamak adına yeni görevinde elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olduğunu belirtti. Türk karate camiası için anlam taşıyan bu görevlendirme, Tekgül'ün tecrübesi ve bilgisiyle milli takım düzeyinde önemli katkılar sunacağına işaret ediyor.