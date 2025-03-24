Silivri Karate Kulübü'nden Bursa'da Madalya Yağmuru

Bursa'da bugün gerçekleştirilen ve 16 ilden 776 sporcunun katılım sağladığı İller Arası Minik-Yıldız Karate Şampiyonası’nda Silivri Karate Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada mücadele eden minik karateciler, farklı kategorilerde toplam 6 madalya kazanarak Silivri’nin adını başarıyla duyurdu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Ecem Çelebioğlu (2016 doğumlu, +37 kg) – 1.'lik

Elife Naz Duman (2010-2011 doğumlu, 47 kg) – 2.'lik

Azra Ulubey (2015 doğumlu, 40 kg) – 2.'lik

Ayşe Hüsna Usta (2016 doğumlu, Kata kategorisi) – 3.'lük

Aybüke Başak (2012 doğumlu, 47 kg) – 3.'lük

Elvin Ceren Bali (2013 doğumlu, 42 kg) – 3.'lük

Silivri Karate Kulübü antrenörleri ve veliler, sporcuların gösterdiği azim ve disiplinden dolayı büyük gurur yaşarken, bu başarının gelecek turnuvalar için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Silivri Karate Kulübü, genç yetenekleriyle ilçemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Başarı gösteren tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz.