Silivri Karate Kulübü'nden Destek Teşekkürü

Silivri Karate Kulübü sporcuları, 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu’nda düzenlenecek olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası öncesinde Silivri’de önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Antrenörleri Serkan Tekgül ile birlikte, kendilerine verilen desteklerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve İlçe Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı’ya teşekkürlerini ileten sporcular, şampiyona öncesi moral buldu.

Ziyaret sırasında sporcular, başarıya olan inançlarını dile getirirken, yetkililer de sporculara moral vererek başarı dileklerini iletti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat ve İlçe Spor Müdürü Dağıstanlı, Silivri’yi temsil edecek olan sporculara olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda Silivri’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen sporcular, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından müsabakalar için gün sayıyor.