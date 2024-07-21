Silivri Karate Kulübü Sporcuları Bursa-Gemlik'te Madalya Kazandı

Turnuvada, Alara Akbaş Ümit kategorisinde 61 kg'da birinci olurken, D. Azra Türkmen ise Ümit kategorisinde 54 kg'da birinci olarak altın madalya kazandı. Gençler kategorisinde 59 kg'da yarışan Elçin Saliha Alan ise üçüncü olarak bronz madalya ile döndü.

Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül, sporcularının gösterdiği üstün performanstan dolayı gurur duyduklarını ifade ederken, sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Kulüp olarak bu tür uluslararası organizasyonlarda başarı elde etmenin, hem sporcular hem de kulüp için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Başarılı sporcularımız Alara Akbaş, D. Azra Türkmen ve Elçin Saliha Alan'ı tebrik eder, gelecekteki turnuvalarda da başarılarının devamını dileriz.