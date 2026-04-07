Silivri Karate Kulübü sporcularından Türkiye Premier Lig'de çifte kürsü başarısı

Silivri Karate Kulübü sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Ümit-Genç ve U21 Türkiye Premier Lig Karate Şampiyonası’nda iki bronz madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Ümraniye’de milli takım yolunda kritik etap

3-5 Nisan tarihleri arasında İstanbul-Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyona, 2026 Dünya Ümit-Genç ve U21 Karate Şampiyonası’na katılacak milli takım sporcularının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdı. Sporcular, 3 Premier Lig ve 1 Türkiye Şampiyonası sonunda oluşacak ranking puanlarına göre değerlendirilecek.

Silivri Karate Kulübü’nden iki bronz madalya

Şampiyonanın ilk ayağında Silivri Karate Kulübü adına tatamiye çıkan sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Genç Bayan 59 kiloda mücadele eden Alara Akbaş, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Ümit Bay 70 kiloda yarışan Emir Ali Çolak da üçüncülük elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Hedef milli takım

Elde edilen bu dereceler, sporcuların ranking puanlarına önemli katkı sağlarken, milli takım yolunda kritik bir avantaj oluşturdu. Silivri Karate Kulübü sporcularının önümüzdeki etaplarda da başarı grafiğini sürdürmesi bekleniyor.

Kulüp yetkilileri, sporcuları ve ailelerini tebrik ederek, desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.