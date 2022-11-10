Silivri Kaymakamı Toğan'dan 10 Kasım mesajı

Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kurtuluş Savaşımızın eşsiz Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84.yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu mücadele ile Türk Milletinin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz onun önderliğinde, dünya tarihinin en başarılı mücadelesi ile bağımsızlığını kazanmıştır. 10 Kasım tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, mücadele ruhunu ve eserlerini anlama konusunda bizler için fırsat niteliğindedir. Atatürk “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir” diyerek üzerimize düşen en büyük görevin, Atatürk’ün düşüncelerini benimsemek, en büyük eseri olan Cumhuriyet’i anlamak ve değerlerine sahip çıkmak olduğunu vurgulamıştır.

Bugün; Cumhuriyet çatısı altında vatanın bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağımızı bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 84.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.