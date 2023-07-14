Silivri Kaymakamı Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı!

Kaymakam Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“15 Temmuz; Devletimiz ve milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden hain terör örgütü fetönün, kanlı darbe girişiminin aziz milletimizce bertaraf edilişinin yedinci yıl dönümüdür. Hain darbe girişiminin gerçekleştiği ilk andan itibaren kararlı bir duruş sergileyerek istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna mücadele veren, bu uğurda şehitlik ve gazilik mertebesine erişen kahraman güvenlik güçlerimiz ve aziz milletimiz devletimize ve milli iradeye uzanan kirli eli kırmayı bilmiştir.

Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk Milleti tüm dünyaya vatan sevgisinin ne demek olduğu hususunda tarihi bir ders daha vermiştir.

Türk Milleti, onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir millettir.

Bu vesileyle, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Büyük Taarruzdan 15 Temmuz’a, bu topraklar için toprağa düşen ama makamların en yücesine erişen tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum.”