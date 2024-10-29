Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Silivri Kaymakamlığında Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, tebrikleri kabul etti.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Silivri Kaymakamlığında tebrikleri kabul etti.
Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın yanı sıra Silivri Belediye başkanı Bora Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Baş Savcı Vekili Oğuzhan Aşan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri katıldı.
Tebrikleri kabul eden Kaymakam Toğan ardından Silivri sahilinde düzenlenen resmi törene katıldı.