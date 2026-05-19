Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan 19 Mayıs Mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 19 Mayıs 1919’un Türk milleti için yalnızca bir tarih değil, bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

19 Mayıs’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’da yakılan İstiklal meşalesiyle Milli Mücadele’nin başlangıcı olduğunu belirten Kaymakam Toğan, bu anlamlı günün milletçe gurur ve coşkuyla idrak edildiğini ifade etti.

Gençlere de seslenen Toğan, Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, özgüvenli, donanımlı ve milli değerlerine bağlı gençliğin Türkiye’nin en büyük güvencesi olduğunu kaydetti.

Kaymakam Toğan mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andı.

Tolga Toğan, geleceğin teminatı olan gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak sevgi ve saygılarını sundu.