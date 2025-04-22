Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan 23 Nisan Mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının tarihsel önemine vurgu yapan Kaymakam Toğan, çocuklara olan güvenin ve verilen değerin altını çizdi.

Toğan mesajında, “Milli egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin en anlamlı göstergesidir.” ifadelerine yer verdi.

Geleceğin teminatı çocukların milli ideallere bağlı, manevi değerlerle donanmış, bilim ve teknolojide öncü bireyler olarak yetişmesinin en büyük arzuları olduğunu belirten Toğan, “İnanıyoruz ki bugünün çocukları, yarının güçlü Türkiye’sini kuracak ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Mesajının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Birinci Meclis’in tüm üyelerini rahmet ve minnetle anan Kaymakam Toğan, “Tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.