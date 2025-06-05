Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, bayramların toplumda sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularını pekiştiren özel zamanlar olduğuna dikkat çekti.

"Birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyelim"

Kaymakam Toğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi, merhamet, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede hissettiren, ihtiyaç sahibi insanlarımızın her zamankinden daha fazla önemsendiği ve hatırlandığı bir Kurban Bayramı’nı daha, hep birlikte idrak etmenin huzur ve sevinci içerisindeyiz.

Zengin ve köklü geleneklerimizin itinayla yaşatıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barışa, huzura, sevgi ve muhabbete bıraktığı müstesna zaman dilimleri olan bayramların, kendine has, güzel ve huzur veren atmosferini iyi değerlendirmeli, kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, sevgiyle, hoşgörüyle kenetlenmeli, birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyen bir birliktelik ruhuyla hareket etmeliyiz.”

Tüm Silivrililere Bayram Tebriği

Mesajının sonunda şehit aileleri, gaziler, Silivri halkı ve kamu personeline hitap eden Toğan, “Bu vesile ile çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Silivrili hemşerilerimin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder; bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, herkese sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.