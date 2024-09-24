Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan Mahalle Ziyaretleri

Kaymakam Tolga Toğan, Akören Mahallesi'nde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, ardından “Ailemiz İstanbul” projesi kapsamında Akören'de ikamet eden ailelere misafir oldu. Ayrıca, Akören Ümit Aksun İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Bekirli Mahallesi ziyareti sırasında da vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Kaymakam Toğan, sorunları yerinde dinledi.

Son olarak Kurfallı Mahallesi'nde kıymetli gazi Kerim Akman’ın eşini ziyaret eden Kaymakam Toğan, burada da mahalle halkının taleplerini dinledi. Yine "Ailemiz İstanbul" projesi kapsamında Kurfallı’da ikamet eden ailelerle bir araya gelen Kaymakam Toğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meral Kaymakçı ile birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretler, vatandaşlarla birebir iletişim kurulması ve taleplerin yerinde dinlenmesi amacıyla devam ediyor.