Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan Mahalle Ziyaretleri

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Ailemiz İstanbul” projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meral Kaymak ile birlikte Silivri'nin çeşitli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Toğan, ziyaretleri sırasında halkın sorunlarını dinledi, taleplerini not etti ve şehit ailelerine vefa ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gazitepe Mahallesi’ne Ziyaret

Kaymakam Tolga Toğan, Gazitepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşarak, onlarla birebir temas kurdu. Mahalle sakinlerinin evlerine misafir olan Kaymakam, sorunlarını dinleyerek çözüm yolları aradı. Ayrıca, Gazitepe’deki esnafları ziyaret ederek ekonomik durum ve ticari faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kaymakam Toğan, bu görüşmelerde esnafların talep ve önerilerini kayıt altına alarak destek sözü verdi.

Kadıköy Mahallesi’nde Aziz Şehitlerimize Vefa

Kadıköy Mahallesi’nde şehit Polis Olcay Özcan’ın kıymetli ailesini ziyaret eden Kaymakam Toğan, şehit ailelerine duyulan minneti ifade etti. Şehit ailesiyle sohbet eden Kaymakam, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, Kadıköy Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam, mahallenin sorunları ve halkın talepleriyle yakından ilgilendi.

Ortaköy Mahallesi’nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluşma

Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Kaymakam Toğan esnafları dolaşarak ticari faaliyetler hakkında bilgi edindi ve ekonomik destek olanaklarını tartıştı. Vatandaşlarla birebir görüşen Kaymakam, mahalle sakinlerinin özellikle altyapı ve sosyal hizmetlerle ilgili taleplerine dikkat çekti. “Ailemiz İstanbul” projesi kapsamında Ortaköy’deki vatandaşların evlerine misafir olan Kaymakam, ayrıca şehit Polis Mehmet Alkan’ın eşi Nazife Alkan’ı ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette şehit ailesine teşekkür edilerek yanlarında olunduğu ifade edildi.

Ziyaretlerin Etkisi

Kaymakam Tolga Toğan’ın mahalle ziyaretleri, vatandaşlarla yakından temas kurması, sorunların çözümü için adım atması ve şehit ailelerine vefa göstermesi bakımından büyük takdir topladı. Bu ziyaretler, devletin vatandaşla olan bağını güçlendirmek adına önemli bir örnek oluşturdu.