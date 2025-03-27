Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan Muharip Gazilere Ziyaret
Kaymakam Toğan, Derneğin Yeni Binasında Gazilerle Buluştu
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi’ni yeni adresinde ziyaret etti. Yeni Mahalle’de hizmet vermeye başlayan derneğin yeni binasında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Toğan’ı Dernek Başkanı Adnan Gürcan ve gaziler karşıladı.
Ziyaret sırasında gazilerle sohbet eden Kaymakam Toğan, onların vatan için gösterdiği fedakârlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Derneğin yeni hizmet binasında yapılan görüşmede gazilerin talepleri dinlendi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.
Kaymakam Toğan, dernek üyelerine teşekkür ederek yeni binalarının hayırlı olması temennisinde bulundu.