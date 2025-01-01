Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan Yeni Yıl Mesajı

"2025 Yılı Umut ve Huzur Getirsin"

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 2024 yılını geride bırakırken, 2025 yılına umut ve heyecanla girdiklerini belirten Kaymakam Toğan, mesajında birlik, beraberlik ve barış temennilerinde bulundu.

Kaymakam Toğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sevinçleriyle, hüzünleriyle 2024 yılını geride bırakırken, beklentiler ve umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle, 2025 yılının güzel ilçemiz Silivri’mize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum.

Yeni yılın, önceki yıllardan daha bereketli, daha huzurlu ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması en büyük temennimizdir. Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çaba gösterdiğimiz hedeflerimiz, gelecekle aramızda en güçlü bağdır. Geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı yitirmemeli, daha iyiye ulaşmak için daha çok çaba göstermeliyiz.

Bu vesileyle tüm Silivri halkının yeni yılını kutlayan Kaymakam Toğan, "Yeni umutlarla karşıladığımız 2025 yılının ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için güzellikler getirmesini temenni ederim." diyerek mesajını sonlandırdı.