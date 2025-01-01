Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'dan Yılbaşı Tedbirlerine Yakın Takip

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yılbaşı öncesinde Kınalı Jandarma-Polis Uygulama Noktası, Afet Koordinasyon Merkezi ve Silivri İtfaiyesi'ni ziyaret ederek alınan tedbirleri denetledi. Sayın Kaymakam, vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti.

Yılbaşı kutlamaları öncesinde güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla ilçede alınan tedbirler, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından yerinde incelendi. İlk olarak Kınalı Jandarma-Polis Uygulama Noktası’nı ziyaret eden Kaymakam Toğan, uygulama noktası ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçen Toğan, acil durumlara karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

Silivri İtfaiyesi’ni de ziyaret eden Kaymakam, yılbaşı gecesi meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlıkları yerinde inceledi. Tüm birimlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Toğan, "Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diyerek Silivri halkına yeni yıl mesajını iletti.

İlçede, yılbaşı kutlamalarının güven içinde geçmesi için alınan önlemler devam ederken, vatandaşların herhangi bir sorun anında ilgili birimlere başvurmaları gerektiği vurgulandı.