Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nu ziyaret etti.
Silivri'de eğitim yatırımları ve okul ortamlarının yerinde incelenmesine yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Tolga Toğan, İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ile birlikte yeni açılan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nu ziyaret etti.
Sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti
Ziyaret kapsamında sınıfları tek tek gezen Kaymakam Toğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Toğan, okul ortamının gelişimine yönelik gözlemlerde bulundu.
Öğretmenlerle eğitim değerlendirmesi yapıldı
Programın devamında öğretmenler odasında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetleri ele alındı. Kaymakam Toğan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunarak mevcut çalışmalar ve hedefler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaretin, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik saha odaklı çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı.