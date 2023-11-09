Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın 10 Kasım Mesajı

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız.

Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk’ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır.

Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Büyük Önder ATATÜRK’ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. ATATÜRK’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olaraktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ve “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu kafidir” sözlerinden yola çıkarak Türk Milleti Olarak 10 Kasımları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bugünü Büyük Önder’i anma; O’nun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak da değerlendirmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 85.yılında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.