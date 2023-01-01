Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın yeni yıl mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan yayınladığı yeni yıl mesajında “Mutluluğu, hüznüyle 2022 yılını geride bırakırken, yeni umutlar ve hayallerle 2023 yılına kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni yıl beraberinde yeni başlangıçları hayatımıza getirir. Her zaman olduğu gibi aziz milletimizin bütün fertleri ile daha güçlü bir şekilde kucaklaşarak güzel umutlarla yeni bir yıla adım atacağız. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, heyecanla karşıladığımız 2023 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.