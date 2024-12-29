Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meral Kaymak ile birlikte “Ailemiz İstanbul” projesi çerçevesinde Yeni Mahalle’de ikamet eden vatandaşların evlerine misafir oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlenirken, proje kapsamında ailelerin sosyal destek hizmetlerine erişimlerinin artırılması hedeflendi. Kaymakam Toğan, sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmaların hem projeye katkı sağladığını hem de vatandaşlarla bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Yeni Mahalle sakinleri, gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teşekkür etti. Proje kapsamında ziyaretlerin diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.