Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun'dan Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, ilçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında, Kaymakam Toğan ve Komutan Torun, Keskin Color, Euronut Gıda, Nazkaya Plastik ve Disan Hidrolik firmalarına incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde, sanayi tesislerinin üretim süreçleri hakkında bilgi alan Kaymakam Toğan ve Komutan Torun, çalışanlarla da bir araya gelerek işleyiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının ilçenin ekonomik kalkınmasındaki önemine vurgu yapan Toğan, firmaların ihtiyaçlarını dinleyerek gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun ise sanayi bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sanayi temsilcileri, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yetkililerin desteğinin işletmelerin gelişimi açısından büyük bir değer taşıdığını ifade ettiler.