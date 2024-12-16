Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, Sanayi Kuruluşlarını Ziyaret Etti

İlk olarak Nehir Kağıtçılık'ı ziyaret eden Kaymakam Toğan ve Binbaşı Torun, firma yetkilileriyle bir araya gelerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerine devam eden ikili, ardından Uyar Saraciye'yi ziyaret ederek, firmayı yerinde inceledi. Burada da üretim ve iş süreçleri hakkında konuşmalar yapıldı. Son olarak İpek Züccaciye ve Ören Kablo'yu ziyaret eden Kaymakam Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Torun, her iki işletmenin de üretim alanlarını gezerek, çalışanlarla sohbet etti ve ilçedeki sanayi sektörüne katkı sağlayan bu tür kuruluşların önemine değindi.

Ziyaretler, sanayi kuruluşlarının gelişimi ve güvenlik ihtiyaçları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak son buldu.