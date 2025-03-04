Silivri Kent Konseyi, Ata Tohumu Takas Grubu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
Silivri Kent Konseyi, İstanbul Avrupa Batı Yakası Ata Tohumu Takas (ATT) Grubu toplantısına ev sahipliği yaparak, yerel üreticileri bir araya getirdi.
İstanbul Avrupa Batı Yakası Ata Tohumu Takas (ATT) Grubu, liderliğini Sn. Yeşim Gürüış’in yaptığı toplantıda üreticilerin getirdiği ata tohumları takas yöntemiyle paylaşıldı. Toplantıda üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılırken, üreticiler kendi deneyimlerini paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.
Silivri Kent Konseyi olarak bireysel üretimin ve kent tarımının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilirken, bu alanda yapılabilecek projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Kent Konseyi yetkilileri, ATT Tohum Takas Grubu’nu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, grubun çalışmalarında başarılar diledi.