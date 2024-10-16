Silivri Kent Konseyi Engelsiz Meclisi'nden Kamu Spotu İçin Önemli Adım

Silivri Kent Konseyi Engelsiz Meclisi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencileri ile bir araya gelerek önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Engelsiz Meclis Başkanı Özkan Kandemir, Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tanşu ve Ar. Gör. Dr. Tarkan Öztürk’ün katkılarıyla, "Engelsiz Yaşam" için farkındalık yaratma amacıyla kamu spotu çekimlerinin hazırlıkları başladı.

Toplantıda öğrencilerin yaratıcı fikirleri ve önerileriyle keyifli ve verimli bir görüş alışverişi yapıldı. Engelsiz yaşam konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Rumeli Üniversitesi’ne iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.