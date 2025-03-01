Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde 'Narkotik Polisi Anne' Sunumu Gerçekleştirildi

Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen toplantıda, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Polisi Anne" sunumu gerçekleştirildi. Programda, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede aile içi iletişimin önemi, çocukları bağımlılıktan koruma yöntemleri ve çözüm önerileri ele alındı. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bağımlılıkla mücadelede annelerin rolüne dikkat çekerek farkındalık yaratmayı amaçladı.

Katılımcılara, madde bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler ve çocukların korunmasına yönelik etkili yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Silivri Kent Konseyi, programa katılan tüm anne ve anne adaylarına teşekkür etti.