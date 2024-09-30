Silivri Kent Konseyi, Katılımcı Demokrasiyi Güçlendirmek İçin Adımlar Atıyor

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Başkanlar Toplantısı, Şişli Kent Konseyi ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve Başkan Yardımcısı Levent Kıyıcı, kent konseylerinin yerel yönetimlerdeki rolünün güçlendirilmesi ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, yerel yönetimlerin Kent Konseylerine bakış açısı ve bu konseylerin karar alma süreçlerinde daha aktif rol alması gerektiği vurgulandı. Nursel Erel, "Kent konseyleri, halkın sesini duyurabileceği önemli platformlardır. Karar süreçlerine katılımı artırmak ve yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmak için çalışmalarımıza hız kazandıracağız," dedi.

Başkan Yardımcısı Levent Kıyıcı ise, Türkiye genelindeki Kent Konseyleri ile ortak hedefler belirlenerek sürdürülebilir şehircilik ve katılımcı demokrasiyi teşvik eden projelerin önemine dikkat çekti. Toplantıda, farklı kentlerden gelen konsey başkanlarıyla iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve ortak başlıklar altında projeler geliştirilmesi hedeflendi.