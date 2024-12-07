Silivri Kent Konseyi'nden CHP İlçe Başkanı Kömür'e ziyaret

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Başkan Yardımcıları ve Komisyon Başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede, Silivri'nin mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Kent Konseyi heyeti, sıcak ev sahipliği ve içten yaklaşımlarından dolayı İbrahim Kömür'e teşekkür ederek, ilçenin kalkınması için ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, Silivri'deki sivil toplum kuruluşları ile siyasi temsilciler arasındaki iş birliği ve diyalogun güçlendirilmesi adına anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.