Silivri Kent Konseyi'nden Havai Fişek Uyarısı: Çevre ve Canlı Sağlığı İçin Kısıtlama Talebi

Silivri Kent Konseyi, yaptığı açıklamada özellikle yaz aylarında yoğunlaşan havai fişek gösterilerinin ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açtığını belirtti. Konsey, piroteknik maddelerin solunum yolları hastalıklarını tetikleyen PM10 gibi kimyasal partiküller yaydığını, toprakta toksik kalıntılar bıraktığını ve hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde ciddi fiziksel zararlara neden olabileceğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle KOAH ve astım hastalarının bu gösterilerden olumsuz etkilendiği, aynı zamanda hayvanların da yüksek ses ve patlamalardan dolayı panik atak, kaçma ve yaralanma gibi durumlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Piroteknik gösterilerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz kullanımının hem gürültü hem de can-mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

Kent Konseyi, bu doğrultuda ilçede havai fişek gösterilerinin mümkünse tamamen durdurulması, en azından kontrollü ve sınırlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkanına Teşekkür

Silivri Kent Konseyi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında havai fişek gösterisi düzenlenmemesi yönünde karar alan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamanın sonunda ise tüm Silivri halkına çağrıda bulunularak, “Havai fişeklerin zararlarını göz önünde bulundurarak bu yaz dönemi boyunca mümkünse hiç kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz,” ifadelerine yer verildi.