Silivri Kent Konseyi'nden İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun'a Ziyaret
Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Başkan Yardımcıları Çiçek Vişne ve Levent Kıyıcı, Kadın Meclisi Başkanı Sabiha Işık Aykanat, Gençlik Meclisi Başkanı Atakan Üstündağ ve Engelsiz Meclisi Başkanı Özkan Kandemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında, Komutan Binbaşı Torun adına Tema Vakfı aracılığıyla dikilen fidan bağışı sertifikası takdim edildi. Görüşmede, Silivri'de hayata geçirilmesi planlanan projeler konusunda iş birliği ve destek sağlanması üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Silivri Kent Konseyi'nin, ilçe genelinde sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal farkındalık yaratma konusundaki çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımının yapıldığı toplantı, samimi bir ortamda gerçekleşti.