Silivri Kent Konseyi'nden Kadınlara Destek Çağrısı

Silivri Kent Konseyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aile ve Kadın Danışma Merkezi Gümüşyaka Hizmet Binası’nda düzenlenen seminer ve atölye çalışmalarına yoğun katılım sağladı. Yedi başlık altında gerçekleşen etkinliklerde, kadınlara yönelik önemli konular ele alındı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun eşi Sena Hayriye Balcıoğlu’nun da katıldığı programda, katılımcıların sorunları ve talepleri dinlenerek sıcak bir diyalog ortamı kuruldu. Program sırasında Kadın Meclisi Başkanı Sabiha Işık Aykanat, Silivrili kadınları çalışmalara katılmaya davet etti.

Başarıyla tamamlanan etkinlikte, özellikle merkez sorumlusu Nilay Solmaz’a ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür edilirken, Merkez’in kadınlara sunduğu hizmetlerden daha fazla kişinin yararlanması için çağrıda bulunuldu. Gümüşyaka Hizmet Binası, bölgedeki kadınlara her gün danışmanlık ve destek sunmaya devam ediyor.