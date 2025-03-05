Silivri Kent Konseyi'nden KAGİD'e ziyaret

Kısa bir süre önce KAGİD Başkanlığına yeniden seçilen Öznur Kırkıcı ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Kent Konseyi heyeti, dernek üyeleri ile bir araya gelerek ortak projeler ve iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ VURGULANDI

Ziyaret sırasında kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların iş dünyasında daha aktif rol alması ve yerel ekonomiye katkılarının artırılması gibi konular ele alındı. Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Silivri’de kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için iş birliğinin önemine dikkat çekerek, KAGİD’in bu alandaki çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Kadın Meclis Başkanı Sabiha Işık Aynakat ise, Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadın girişimcileri desteklemeye ve onların sesini daha güçlü duyurmaya devam edeceklerini ifade etti. Aynakat, “Kadınların üretime ve istihdama katılımını artıracak her türlü projede yer almaya hazırız. KAGİD ile ortak projeler üretmek istiyoruz” dedi.

KAGİD BAŞKANI KIRKICI: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı, Kent Konseyi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın girişimciliğini teşvik eden her çalışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Kırkıcı, “Silivri’de kadın girişimciler olarak üretmeye, büyümeye ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Kent Konseyi ile ortak projeler geliştirmek bizler için de çok değerli” şeklinde konuştu.

Görüşmenin sonunda, ilerleyen dönemde kadın girişimcileri destekleyici projeler geliştirme konusunda iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.