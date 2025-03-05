Silivri Kent Konseyi'nden MHP Silivri İlçe Başkanlığı'na Ziyaret

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erel ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, kent konseyinin çalışmaları ve Silivri’ye dair projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakmaz, ortak çalışma ve iş birliğine açık olduklarını belirterek, konseyin Silivri için yaptığı çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel de nazik ev sahipliği için Başkan Hakan Bakmaz’a teşekkür ederek, Silivri’nin gelişimi adına iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.