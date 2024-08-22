Silivri Kent Konseyi'nden SİAD'a Ziyaret

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Başkan Yardımcıları, Kadın Meclisi Başkanı ve Komisyon Başkanları ile birlikte Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (SİAD) ziyaret etti. Ziyaret sırasında, olası Marmara Depremi'ne karşı alınacak önlemler ve bu çerçevede ortak projelerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Silivri Kent Konseyi heyeti, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve dernek yöneticileriyle bir araya gelerek, Silivri'deki sanayi ve iş dünyasının daha güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik atılacak adımlarını değerlendirdi. Görüşmede, özellikle deprem riskine karşı alınması gereken tedbirler ve bu konuda yapılabilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve yöneticilerine, samimi ve içten misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, ilerleyen dönemde Silivri'de hayata geçirilebilecek projeler için önemli bir adım olarak değerlendirildi.