Silivri Kent Konseyi'nden Üniversite ve Belediyeye Ziyaretler

İlk olarak, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Başkan Yardımcıları Çiçek Vişne ve Levent Kıyıcı, Kadın Meclisi Başkanı Sabiha Işık Aykanat, Komisyon Başkanları Can Dağaşan ve İrfan Yıldırım, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara’yı makamında ziyaret etti. Görüşmeye, Üniversite Genel Sekreteri Aylin Suçıkaran da katıldı. Görüşmede, Rumeli Üniversitesi’nden akademik danışmanlık alma ve öğrencilerle ortak projelerde iş birliği yapma konularında faydalı ve samimi bir diyalog kuruldu.

Ardından, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve ekibi, Silivri Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı ile bir araya geldi. Görüşmeye, Başkan Yardımcıları Çiçek Vişne, Tamer Bıyıklı ve Levent Kıyıcı, Kadın Meclisi Başkanı Sabiha Işık Aykanat, Gençlik Meclisi Başkanı Atakan Üstündağ, Engelsiz Meclisi Başkan Yardımcısı Çiğdem Dede ve Komisyon Başkanı İrfan Yıldırım da katıldı. Toplantıda, Sokak Canları ve benzeri birçok konuda yararlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Son olarak, Kent Konseyi heyeti, Silivri Belediyesi Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu’nu ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında, çevre ve iklim değişikliği sorunlarının çözümüne yönelik projeler üzerinde duruldu ve bu konularla ilgili önemli adımlar atılması için fikir birliğine varıldı.

Silivri Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Silivri için önemli projelerin hayata geçirilmesi adına atılmış önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

