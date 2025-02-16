Silivri Kent Lokantası Açılışa Hazır!
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 18 Şubat Salı günü hizmete açılacak olan Silivri Kent Lokantasında son hazırlıkları yerinde inceledi.
Vatandaşlara uygun fiyatlı ve lezzetli yemekler sunmayı amaçlayan Kent Lokantası, Silivri halkına ekonomik ve kaliteli bir yemek alternatifi sunacak. Açılış öncesi yapılan son kontrollerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizde hemşehrilerimizi hesaplı ve sağlıklı yemeklerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Silivri Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentteki hizmetlerini artırmaya devam ederken, “Silivri’ye hizmette Tam Yol İleri!” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.