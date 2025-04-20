Silivri, Kültürel Miras Sempozyumunda bilimsel kimliğiyle yer aldı

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği, bilimsel çalışmalarıyla Türkiye çapında önemli bir etkinlikte yer aldı. Derneğin iki akademisyen üyesi, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen “II. Göbeklitepe'den Bugüne Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Sempozyumu”na konuşmacı ve kurul üyesi olarak katılım sağladı.

Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyum bu yıl “Kültürel Miras Yönetimi” temasıyla düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından akademisyenlerin buluştuğu etkinlikte, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli oturumlar gerçekleştirildi.

Silivri'yi temsilen katılan dernek üyelerinden Kültürel Miras Uzmanı Duygu Karaca, “Silivri Piri Mehmed Paşa Külliyesi'nin Klasik Osmanlı Mimarisindeki Yeri ve Önemi” başlıklı bildirisiyle sempozyuma katkı sağladı. Aynı zamanda dernek üyesi olan Doç. Dr. Damla Mursül ise hem sempozyum düzenleme kurulu üyesi olarak hem de “Ankara'nın Tarihi ve Kültürel Mirası” oturumunda oturum başkanı olarak görev aldı.

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği, bölgenin tarihsel ve mimari değerlerinin akademik platformlarda görünürlük kazanmasına katkı sunmaya devam ediyor.