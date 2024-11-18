Silivri Lider Taekwondo Sporcusu Avrupa 3.'sü Oldu

Silivri Lider Taekwondo Spor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen İstanbul Taekwondo Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kulübün genç sporcusu, şampiyonada üstün bir performans sergileyerek İstanbul (Avrupa) 3.’sü olmayı başardı.

Kulüp yönetimi, sporcunun bu başarısını tebrik ederek, “Başarılarının devamını diliyoruz. Bu gurur, sporcularımızın azmi ve disiplininin bir sonucudur,” ifadelerini kullandı.

Turnuvada ter döken diğer sporcular da sergiledikleri mücadeleyle takdir topladı. Kulüp, sporcuların azmini kutlayarak tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı’ya da desteklerinden dolayı teşekkür eden kulüp yetkilileri, “Belediyemizin sporcularımıza sağladığı katkılar, başarılarımızda önemli bir role sahip,” açıklamasında bulundu.

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde, sporcuların mutluluğu ve gururu dikkat çekti.

