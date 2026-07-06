Silivri Limanı'ndaki Tarihi Fener Alarm Veriyor

Silivri Limanı'ndaki eski deniz feneri, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar, can güvenliği için acil önlem alınmasını istiyor.

Betonlar Döküldü, Demirler Ortaya Çıktı

Silivri Limanı'nın simgelerinden biri olan eski deniz feneri, yılların etkisi ve bakımsızlık nedeniyle ciddi şekilde tahrip oldu. Betonarme yapının birçok noktasında çatlaklar oluşurken, dökülen sıvaların ardından paslanmış taşıyıcı demirler açığa çıktı. Fenerin üst bölümündeki merdiven ve koruma demirlerinde de yoğun korozyon gözleniyor.

Can Güvenliği Endişesi

Limanın uç kısmında bulunan fenerin çevresinde vatandaşların zaman geçirmeye devam ettiği görülüyor. Yapının mevcut haliyle her an parça düşmesi veya yıkılma riski taşıdığı belirtilirken, bu durum can güvenliği açısından endişe oluşturuyor.

Yetkililere Çağrı

Üzerindeki sprey boya yazılarıyla da dikkat çeken tarihi fener, liman silüetini olumsuz etkileyen görüntüsüyle tepki çekiyor. Bölge sakinleri, risk oluşturan yapının bir an önce incelenmesini, güvenlik önlemlerinin alınmasını ve fenerin aslına uygun şekilde restore edilmesini ya da yenilenmesini talep ediyor.