Silivri Lisesi mezunları Yoğurt Günü'nde buluşuyor

Silivri Lisesi Mezunları Platformu, Yılmaz Kandemir başkanlığında toplandı.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan yasal değişiklikle Silivri Anadolu Lisesi adını alan tarihi Silivri Lisesi, bu yıl 50. Mezunlarını verecek. Platform üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Kandemir, 26 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan Yoğurt Günü’nde Silivri Lisesi’nin ilk mezunlara 50. yıl anısına plaket verileceğini söyledi.

Silivri Lisesi Mezunları Platformu Başkanı Yılmaz Kandemir’in konuyla ilgili yazılı açıklaması şu şekilde:

Değerliı basın mensupları ve SİLİVRİ LİSESİ MEZUNLARI;

Silivri Lisesinin temeli 73 yıl evvel Silivri ortaokulu iki şube olarak 1949-1950.Eğitım öğretim yılında,ORTAOKUL binası inşaatı nataman olduğu için PİRİMEHMETPAŞA İlkokulunda ORTAOKUL olarak eğitime başlamıştır.ORTAOKULUMUZUN ilk öğrencileri 1 ve 2.ci sınıfı PIRİPAŞA ilkokulunda,son sınıfı ortaokul binası tamamlandığından yeni binaya geçerek 1951-52 yılında ORTAOKUL İLK MEZUNLARINI 15 kişi olarak vermiştir.

Silivri Ortaokulu 1968-69 yılı mezunları BİZLER, 1969-70 de LİSE açıldığından hemen hemen tamamımız iki şube olarak LİSEYE kaydımızı yaptırdık.Ve 1.2.3.cü sınıf Ortaokul öğrencileride YENİ LİSE BİNASINDA Lise ile birlikte uzun yıllar beraber eğitım gördük.

Silivri LİSEMİZ 1971-72 yılında FEN ve EDEBİÝAT iki sınıftan 39 MEZUN vermiştir.

ORTOKULUMUZ 1951-52 yılnda 70 yıl önce İLK MEZUNLARINI, LÎSEMİZ ise 1971-72 yılında 50 yıl önce İLK MEZUNLARINI vermîş ve biz ilk mezunlara ÜNÎVETSİTE yolu açılmış oldu.

2021-2022 Eğitim yılında SİLİVRİ LİSESİ(Silivri

Anadolu Lisesi) 50.YIL mezunlarını vermiştir.

1951-52 yılından bu yana 70 yılda SİLİVRİ ORTAOKULUMUZ ve LİSEMİZİN verdiği mezun sayısı 11.000 (Onbirbin) civarındadır.Bu mezunlarımızdan büyük bölümü SİLİVRİ İLÇEMİZDE yaşamlarına devam etmektedir,bir bölümü ÜLKEMİZİN çeşitli İl ve İlçelerinde,bir bölümüde yurt dışında hayatlarına devam ettirmişler ve ettirmektedirler.

Bu dile kolay, geçen 70 yıl zaman dilimi içinde MEZUNLARIMIZDAN vefat eden BÜYÜKLERİMİZ,ARKADAŞLARIMIZ,

KARDEŞLERİMİZ olmuştur.Ayrıca Okulumuzda 73 yılda MÜDÜRLÜK,Yöneticilik ve ÖĞRETMENLİK yapmış vefat eden HOCALARIMUZ vardır.Vefat eden òğretmenlerimiz ve mezunlarımıza RABBİMDEN RAHMET dilerim.Mekanları CENNET olsun inşallah.

Hayatta olan öğretmen ve mezunlarımıza SAĞLIKLI,HUZURLU ve BAŞARILI uzun ömürler

dilerim.

70 yıldan bu yana mezun veren ORTAOKUL ve LİSEMİZDEN mezun olup, İşadamı ,Devlet Memuru,Ögretmen,Subay,Astsubay,Hakim,

savcı,Avukat,Mali Müşavir,Doktor,Doçent,

Profesör, siyasetçi,çiftçi,şoför ve esnaf olarak ÜLKEMİZİN ve SİLİVRİMİZİN kalkınmasında büyük katkıları olmuştur.

TÜRKİYEMİZİN ve SİLÎVRİMÎZİN kalkınmasına ve çağdaşlaşmasına sağladıkları katkılardan dolayı,BÎZ SİLİVRİDE yaşayan hemşehrileriniz olarak,siz SİLİVRİ ORTAOKULU,SİLİVRİ LİSESİ ve SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ MEZUNLARIMIZLA her zaman GURUR ve ONUR duyduk ve duymaya devam edeceğiz.