Silivri Masal Gündüz Bakımevi'nden Emniyet Müdürü Taşçı'ya Ziyaret
Silivri Masal Gündüz Bakımevi Kurucusu Aygen Avcı ve kurum öğretmenleri, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı'yı makamında ziyaret etti.
Silivri Masal Gündüz Bakımevi Kurucusu Aygen Avcı ve kurum öğretmenleri, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı'yı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, okulun eğitim faaliyetleri ve güvenlik konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Aygen Avcı, Emniyet Müdürü Taşçı'ya teşekkür ederek, eğitim ve güvenlik iş birliğinin önemine vurgu yaptı.